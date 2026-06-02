Врач Кривошеева предупредила о потере костной массы у женщин после 40 лет

Кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог «Олимп Клиник» Юлия Кривошеева рассказала «Известиям» , что снижение уровня эстрогенов после 40 лет может привести к потере костной массы у женщин. Это повышает риск развития остеопении и переломов. Для защиты скелета необходим комплексный подход.

Главный фактор разрушения костей у женщин после сорока лет — снижение выработки эстрогенов. Эти гормоны защищают скелет, блокируя работу остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань. В первые пять-семь лет менопаузы потеря костной массы может составлять от двух до пяти процентов ежегодно.

Для своевременного обнаружения проблемы специалист рекомендует ежегодный медицинский осмотр. Основным методом диагностики является рентгеновская денситометрия. Она позволяет измерить плотность костей в поясничном отделе позвоночника и шейке бедра. Также врачи проверяют уровень паратгормона и оценивают баланс ключевых минералов в крови.

Для укрепления скелета важны физические нагрузки. Силовые тренировки с гантелями или эспандерами стимулируют рост костной ткани, а занятия йогой и пилатесом улучшают координацию. Рацион должен быть богат белками, зеленью, рыбой и молочными продуктами.

«Препараты бисфосфонаты замедляют разрушение костей, снижая риск переломов. Однако назначение данной группы препаратов возможно только после консультации эндокринолога», — заявила Кривошеева.

При уже сниженной плотности костей важно предотвратить падения. В быту рекомендуется убрать скользкие ковры, закрепить провода, обеспечить хорошее освещение и использовать удобную обувь.