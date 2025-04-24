Нейрохирургия — одна из самых сложных областей медицины, где от мастерства врача зависит не только успех операции, но и жизнь пациента. Известный российский нейрохирург Алексей Кривошапкин поделился опытом диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам медика, в основе правильной диагностики лежит искусство общения с пациентом. Распознавание психологических проблем помогает в постановке диагноза.

«Важнейший принцип, закон в нейрохирургии — не делать ненужных операций. Они не улучшают состояние пациентов, а подвергают их дополнительному риску», — добавил врач.

Он также отметил, что лечение заболеваний позвоночника претерпевает изменения. Сегодня можно безопасно оперировать пациентов пожилого возраста, которым раньше отказывали в операции. Наука стремится минимизировать риски и максимизировать эффект хирургических вмешательств.