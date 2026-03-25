Врач Кривега сообщила, что для снижения риска инфаркта достаточно ходить 20–30 минут в день

Реаниматолог и специалист по коррекции стресс-систем организма Мария Кривега сообщила, что для снижения риска инфаркта достаточно ходить 20–30 минут в день. По ее словам, это примерно семь-восемь тысяч шагов. Об этом написал NEWS.ru .

Врач развеяла миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно. Она подчеркнула, что это скорее маркетинговый ход, чем медицинский совет.

Кривега отметила, что для здоровья сердца важны аэробные нагрузки: ходьба, плавание, езда на велосипеде. Они помогают нормализовать артериальное давление, уровень жиров в крови и чувствительность к инсулину. Исследования подтверждают, что низкая физическая активность увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавил Piter.TV.

Специалист добавила, что интенсивные силовые упражнения и интервальные тренировки могут быть опасны для людей с гипертонией или ишемической болезнью сердца. В таких случаях лучше выбирать умеренные нагрузки с постепенным увеличением интенсивности.