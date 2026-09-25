Врач Кравцова объяснила, как отличить укус лосиной мухи от аллергии

Лосиная муха (оленья кровососка) сбрасывает крылья при попадании на хозяина и становится постоянным паразитом. По словам Кравцовой, она может кусать человека, вызывая дерматит, но ставить ее в один ряд с клещами по риску болезни Лайма преждевременно. Прямых доказательств передачи боррелий пока нет. Любое красное пятно не означает боррелиоз: для кровососки характерны зудящие папулы, тогда как при Лайме пятно растет, часто не зудит и превышает пять сантиметров.

Стандартные репелленты (DEET, пикаридин) в исследовании 2024 года показали низкую эффективность. Оптимальна закрытая светлая одежда и осмотр тела после леса. В 2026 году раннюю активность кровососок отметили в Ленинградской, Пензенской областях и Московском регионе, связав это с теплым летом. Биологи пока не говорят об аномальном росте популяции по всей стране, так как нужны многолетние учеты численности.