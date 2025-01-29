Врач Краснова: умывание мылом провоцирует старение кожи

Косметолог и дерматолог Светлана Краснова перечислила привычки, которые ускоряют процесс старения кожи. К ним относятся недостаточное потребление воды, недостаток сна, курение и злоупотребление алкоголем, сообщила «Газета.ru».
По словам врача, негативное воздействие на внешний вид также оказывает большое количества сахара в рационе. Такое питание способствует разрушению коллагена и эластина, что приводит к потере тонуса и появлению дряблости кожи.
Еще один фактор, провоцирующий преждевременное старение, — умывание мылом. Использование неподходящего средства для очищения лица может привести к пересушиванию кожи, нарушению ее защитного барьера и образованию мелких морщин, пояснила эксперт.
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