Врач Краснова: пародонтоз развивается незаметно, без кровоточивости и воспаления

Пародонтоз — коварное заболевание, разрушающее ткани десен и оголяющее корни зубов. Об этом предупредила нижегородцев врач-пародонтолог Евгения Краснова в беседе с ИА «Время Н» .

По ее словам, недуг способен развиваться незаметно, без кровоточивости и воспаления десен. На первых этапах болезни при осмотре у пародонтолога выявляются ишемические изменения, а при дальнейшем развитии заболевания наблюдаются убыль десны, обнажение шеек зубов и повышение чувствительности зубов.

Причинами возникновения пародонтоза могут стать нарушение кровоснабжения десен, эндокринные патологии, сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз. Краснова обратила внимание на то, что пародонтоз часто поражает курильщиков: токсичные вещества из дыма проникают в ткани зуба и вызывают дистрофические изменения.

Для лечения пародонтоза врач определяет стадию болезни, привычки пациента и сопутствующие заболевания. После этого проводится чистка зубов, шлифовка и физиотерапия с применением препаратов кальция. Рекомендуется отказаться от вредных привычек, правильно выбрать зубную щетку и соблюдать диету, богатую витаминами и минералами.