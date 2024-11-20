Многие серьезные патологии можно выявить на начальном этапе с помощью общего анализа крови. Подробнее рассказала терапевт Екатерина Красильникова в беседе с Pravda-nn.ru .

Так, один из самых важных показателей — уровень гемоглобина. Его снижение указывает на вероятность внутренних кровотечений, развития анемии, заболеваний почек. При наличии злокачественной опухоли показатель опускается до 65-70 г/л, пояснила врач.

Медик также обратила внимание на эритроциты — красные кровяные клетки. По словам эксперта, повышение уровня зачастую свидетельствует о кислородном голодании организма. Еще одна причина — обезвоживание.