Многие серьезные патологии можно выявить на начальном этапе с помощью общего анализа крови. Подробнее рассказала терапевт Екатерина Красильникова в беседе с Pravda-nn.ru.
Так, один из самых важных показателей — уровень гемоглобина. Его снижение указывает на вероятность внутренних кровотечений, развития анемии, заболеваний почек. При наличии злокачественной опухоли показатель опускается до 65-70 г/л, пояснила врач.
Медик также обратила внимание на эритроциты — красные кровяные клетки. По словам эксперта, повышение уровня зачастую свидетельствует о кислородном голодании организма. Еще одна причина — обезвоживание.
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