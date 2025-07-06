Врач Крашкина сообщила, что активные жители мегаполисов часто сталкиваются с синдромом хронической усталости

Чувство усталости и изнеможения по утрам, которое приходит на смену бодрости, может указывать на синдром хронической усталости. Это заболевание современности, которое умело маскируется под обычное переутомление, но требует лечения, предупредила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО .

По словам специалиста, в зоне риска находятся активные жители мегаполисов в возрасте от 25 до 45 лет, которые вынуждены поддерживать высокий темп жизни. Как ни странно, от этого синдрома чаще страдают не ленивые люди, а перфекционисты и трудоголики.

Основной признак СХУ — это постоянное чувство усталости, которое не проходит даже после длительного отдыха. Пациенты могут испытывать «туман в голове», когда мысли путаются, а концентрация снижается до критического уровня, привел слова доктора MIR24.TV.

Среди физических симптомов — беспричинные мышечные боли, головокружения и нарушения сна. Эмоциональное состояние может меняться от безразличия до раздражительности по малейшему поводу.

Диагностика синдрома хронической усталости — сложный процесс. Стандартные анализы часто не показывают отклонений, из-за чего люди годами могут обращаться к специалистам без четкого диагноза. Чтобы выявить СХУ, современная медицина применяет комплексный подход: анализируется образ жизни, оцениваются когнитивные функции и исследуется качество сна, заключила Крашкина.