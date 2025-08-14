Врач Крашкина рассказала, что холодный душ помогает снизить стресс и напряжение

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина поделилась методами для снижения стресса. Об этом сообщило РИАМО .

Специалист отметила, что снять напряжение можно с помощью кратковременного приема холодного душа — достаточно 30–60 секунд, чтобы активизировать симпатическую нервную систему, написало «АБН24».

Кроме того, помогают дыхательные техники: несколько глубоких вдохов с задержкой дыхания снижают концентрацию кортизола в организме.

Еще один эффективный способ — прогулка на свежем воздухе без гаджетов, длительностью всего 10 минут.