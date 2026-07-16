Врач Крашкина предупредила, что сдерживание слез может быть опасно для психического здоровья

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала Lenta.ru , что привычка скрывать свои чувства часто приводит к повышению уровня тревоги. Это связано с тем, что подавление эмоций требует от человека постоянного самоконтроля. В результате он не только переживает чувство, но и тратит силы на его скрытие.

Специалист отметила, что важно различать здоровый контроль над эмоциями и вредное подавление. В первом случае человек может делиться своими переживаниями и принимать поддержку, а во втором — стыдится своих эмоций, и переживания продолжают накапливаться, написало ИА НСН.

«Главное для психического здоровья — не наличие или отсутствие плача, а способность замечать свои чувства, принимать их и находить безопасные способы выражения», — заключила Крашкина.

Ранее Александр Колмановский, психотерапевт, в интервью «Радиоточке НСН» отметил, что VR-релаксация может временно облегчить состояние человека, но не является полноценной терапией.