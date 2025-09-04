Врач Крашкина посоветовала осенью внедрять новые виды активности

Осень часто ассоциируется с апатией и желанием провести время на диване. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина поделилась с изданием РИАМО советами, как сохранить мотивацию к спорту в этот период.

Эксперт рекомендует периодически обновлять тренировочный план и внедрять новые виды активности. Это поможет поддерживать хорошую физическую форму и сохранить интерес к занятиям. Чем разнообразнее упражнения, тем дольше удастся сохранить мотивацию, считает психотерапевт.

Также специалист советует устанавливать конкретные цели и отслеживать прогресс. Видеть результаты своей работы — это дополнительная мотивация для продолжения занятий, написал KP.RU.