Врач Крашкина отметила, что весной могут обостриться хронические заболевания из-за снижения жизненного тонуса

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина сообщила РИАМО , что весной многие люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Среди распространенных симптомов — апатия, сонливость, головные боли и проблемы со сном.

Специалист подчеркнула, что весна — это период, когда как природа, так и человек начинают новый цикл развития.

«Как природе весной нужно начать новый цикл развития, выбросить листочки, зацвести, так и человеку нужно откуда-то взять силы, чтобы начать новый жизненный цикл», — привел слова доктора сайт NEWS.ru.

Как отметила врач, у людей, которые подошли к началу весны без достаточного энергетического потенциала, в этот период могут возникнуть различные жалобы. Среди них — апатия, сниженное настроение, головные боли и бессонница. Крашкина добавила, что в этот период может произойти обострение хронических заболеваний и снижение жизненного тонуса. Важно различать болезненное состояние, требующее посещения врача, и общее состояние истощения перед началом нового жизненного цикла.