Врач Крашкина отметила, что прогулки на природе лучше всего снижают уровень гормонов стресса

Многие люди чувствуют усталость и опустошение к концу рабочей недели. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала Life.ru , что это нормальная реакция организма на длительное напряжение.

По словам специалиста, в течение недели мозг постоянно решает задачи, контролирует сроки и обрабатывает большие объемы информации. Когнитивные ресурсы постепенно истощаются, повышается уровень гормонов стресса. Поэтому к пятнице усталость становится настолько сильной, что человек уже не испытывает радости от окончания работы — ему просто не хватает энергии.

Для полноценного отдыха важно не просто ничего не делать, а переключаться на другой тип активности. Исследования показывают, что лучше всего помогают прогулки на природе, умеренные физические нагрузки, творчество, общение с близкими и любые занятия, которые приносят удовольствие без чувства обязанности. Даже 30–60 минут ходьбы в парке способны снизить уровень тревоги и улучшить настроение.

Некоторые способы «отдыха» только усиливают утомление. Бесконечная проверка рабочих чатов, многочасовой шопинг, насыщенный график встреч или попытка успеть все за два выходных не позволяют организму восстановиться. Даже путешествия могут оказаться дополнительной нагрузкой, если сопровождаются длительными переездами и постоянной спешкой.

Большую роль играет режим сна. Попытка компенсировать недосып только в выходные помогает лишь частично. Оптимально сохранять привычное время подъема, допуская разницу не более одного-двух часов, подчеркнула Крашкина.