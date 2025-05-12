Врач Крашкина: миллениалы часто переживают из-за вопроса личностного развития

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала в беседе с РИАМО о психологических проблемах разных поколений.
По словам врача, миллениалы (1981–1996) сталкиваются с трудностями на работе и в финансах, испытывают стресс из-за нестабильности на рынке труда и давления от необходимости постоянного личностного развития. Проблемы в отношениях, включая недоверие и обязательства, вызывают у них чувство изоляции.
Говоря о зумерах (1997–2012), медик обратила внимание на постоянные поиски идентичности. Представители поколения подвергаются давлению социальных сетей, а также боятся будущего из-за постоянных изменений в мире.
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