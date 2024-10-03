Врач Крашкина: частые зевки и утренняя скованность мышц могут сообщать о хронической усталости

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО объяснила причину частых зевков. Как отметила специалист, они могут сообщать, что мозгу не хватает кислорода из-за неправильного дыхания или на фоне хронической усталости.

Медик отметила, что любые изменения в настроении, даже самые незначительные, могут также указывать на хроническую усталость. Она назвала вышеперечисленные симптомы поводом обратиться к специалисту, особенно, если они проявляются на протяжении длительного времени, написал «Петербургский дневник».

О хронической усталости может сообщать и утренняя скованность мышц, добавила Крашкина.