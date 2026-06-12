Врач Козырев призвал людей с аллергией на цветение ограничить употребление яблок, вишни, сливы и орехов

Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев в разговоре с «Абзацем» предупредил, что в период активного цветения аллергикам стоит быть особенно осторожными с рационом. Употребление некоторых продуктов может привести к ухудшению самочувствия.

Летом на смену весенним деревьям приходят злаки и сорные травы, такие как тимофеевка, овсяница, амброзия и полынь. Из-за перекрестной аллергии употребление определенных фруктов, ягод или орехов в сочетании с реакцией на пыльцу может вызвать сильный зуд или отек.

Козырев посоветовал избегать перекрестных продуктов. Например, если весной была реакция на пыльцу березы, летом следует ограничить употребление яблок, вишни, сливы и орехов. При аллергии на полынь лучше отказаться от семечек, халвы и цитрусовых. Также врач рекомендовал воздерживаться от травяной косметики и БАДов, так как они могут вызвать внезапную и сильную реакцию.

Кроме того, специалист отметил, что обычный сезонный насморк при отсутствии лечения может привести к серьезным осложнениям. Чтобы обезопасить себя, готовиться к сезону цветения нужно заранее и минимизировать контакт с аллергенами в период максимальной концентрации пыльцы в воздухе.