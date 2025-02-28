Врач Козлова: отказ от вакцинации негативно отражается на коллективном иммунитете

Неделя поддержки и укрепления иммунитета проходит с 24 февраля по 2 марта. Врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Яна Козлова в интервью газете «Петербургский дневник» подчеркнула важную роль здорового образа жизни для поддержания иммунной системы.
Специалист посоветовала уделять внимание полноценному сну и сбалансированному питанию, обогащенному витаминами и минералами. Козлова также напомнила о значимости вакцинации, указывая на возможные негативные последствия массового отказа от прививок.
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