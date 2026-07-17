Врач Козлов рассказал, что через поцелуй есть риск передачи бактерий, вызывающих кариес

Терапевт сети клиник Docmed Александр Козлов в интервью «Здоровье Mail» сообщил, что сам кариес не передается при поцелуе, но есть вероятность передачи бактерий, вызывающих заболевание.

«Сам кариес не передается, но передаются бактерии Streptococcus mutans, которые его вызывают», — привел слова доктора сайт URA.RU.

Как отметил специалист, взрослым с нормальным иммунитетом не стоит беспокоиться о передаче таких бактерий. Если соблюдать правила гигиены полости рта, в том числе регулярно чистить зубы, чужие бактерии не смогут привести к развитию кариеса за короткий срок.

Однако Козлов обратил внимание на риски для детей. У них еще не сформирована микрофлора рта, поэтому взрослым не рекомендуется облизывать их соски и ложки, а также целовать младенцев в губы. Такие действия могут привести к заселению кариесогенных бактерий в ротовой полости ребенка.

Что касается вируса папилломы человека (ВПЧ), то, несмотря на то что он чаще всего ассоциируется с половым путем передачи, некоторые его штаммы могут поражать ротовую полость и глотку. Заразиться через обычный поцелуй в щеку невозможно, но при частых глубоких поцелуях с носителем ВПЧ риск передачи инфекции все же существует, хотя он и ниже, чем при сексе.