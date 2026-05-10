Врач Кожухов объяснил, что для передачи смертельного штамма хантавируса нужен тесный контакт

Из Атлантики пришли новости о вспышке хантавируса на нидерландском круизном лайнере Hondius, где восемь человек заразились штаммом Андес, трое из них погибли. В беседе с Piter TV ситуацию прокомментировал инфекционист Алексей Кожухов.

По словам врача, хантавирус в России известен как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и чаще встречается на Дальнем Востоке. Инфекция передается человеку от грызунов через немытые овощи и фрукты, термически необработанные крупы, а также при вдыхании пыли с продуктами жизнедеятельности животных.

«Что касается недавних случаев хантавируса штамма „Андес“ на лайнере и в Израиле, то для России это мало актуально. Грызуны, которые его переносят, у нас не водятся», — заверил эксперт.

Он допустил единичные случаи, но счел маловероятной передачу вируса от человека к человеку, ведь для этого необходим продолжительный и тесный контакт.