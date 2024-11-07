Врач Кожухина посоветовала пить больше жидкости и есть мороженое при боли в горле
При попадании возбудителя инфекции на слизистую горла появляется воспаление, которое сопровождается отеком и болью. Как избавиться от неприятных ощущений, рассказала оториноларинголог Ангелина Кожухина «Абзацу».
По ее словам, тактика лечения определяется индивидуально, однако существуют и общие рекомендации. Врач посоветовала пить больше жидкости, так как глотательные движения помогают уменьшить воспаление.
«Вода требуется, чтобы слюна оставалась жидкой. Только в этом случае она способна реализовывать свой защитный потенциал», — добавила медик.
По ее словам, эффективность также покажет употребление мороженого или льда. Холодные продукты провоцируют спазм сосудов, из-за чего уменьшается приток крови.