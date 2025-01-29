Врач Ковпак: социальные и психологические факторы могут приводить к набору веса

Зависимость от пищи имеет различные причины. В данном вопросе роль играют как психологические, так и социальные факторы. Об этом рассказал психотерапевт Дмитрий Ковпак в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По его словам, формирование такой вредной привычки может стать следствием разрыва важных отношений или конфликтов на работе. Зависимость формируется при появлении необходимости компенсировать проблемы в различных сферах с помощью еды.

«Когда у человека хорошо, он доволен малым, и довольство малым как раз показывает, как можно жить гармонично», — отметил медик.

Он также сообщил, что особое внимание стоит уделить ситуации, при которой пища превращается в культ, вытесняя другие важные аспекты жизни.