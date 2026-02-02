Врач Кованова посоветовала правильно питаться для снижения риска развития деменции

Деменция — серьезное заболевание, при котором постепенно ухудшаются когнитивные функции человека. Риск его развития можно снизить с помощью правильного питания, заявила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

Среди факторов, способствующих возникновению деменции, есть те, на которые невозможно повлиять: возраст, генетическая предрасположенность, пол и этническая принадлежность. Однако есть и такие, которые можно контролировать: черепно-мозговые травмы, низкий уровень образования, социальная изоляция, курение, ожирение и несбалансированное питание.

По словам диетолога, полезны для мозга те продукты, которые богаты витаминами группы B, омега-кислотами и холином. Они помогают восстанавливать нервные волокна.