Врач Кованова: нехватка белка провоцирует проблемы с иммунитетом

Диетолог и нутрициолог София Кованова объяснила важность потребления белка для здоровья. Недостаток этого вещества может увеличить риск возникновения простудных и других сезонных заболеваний, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По словам врача, белки играют ключевую роль в поддержке иммунной системы и нормальном функционировании всех органов и систем организма.

«Если в вашем рационе не хватает белка, то будут проблемы с иммунитетом и частыми болезнями», — предупредила медик.

Специалист подчеркнула, что животный белок можно заменить растительным, который содержится в орехах, маслах и авокадо. Для улучшения защитных функций организма также важно получать достаточное количество микроэлементов и витаминов, добавил сайт KP.RU.