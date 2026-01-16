Врач Ковалева сообщила, что не существует единственного идеального рецепта борща

Определить единственный идеальный рецепт борща невозможно, так как каждый вариант обладает своими полезными свойствами. Врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева пояснила «Газете.Ru» , что блюдо богато овощами, содержащими клетчатку, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Борщи, приготовленные на мясном бульоне, обеспечивают организм аминокислотами, белками и соединительными веществами, важными для восстановления тканей. В традиционном рецепте часто используют сало, богатое насыщенными жирными кислотами, однако чрезмерное потребление этого продукта противопоказано людям с проблемами сердца и сосудов, печенью и поджелудочной железой.

Доктор предупреждает, что борщ относится к высококалорийным блюдам, особенно если добавить много жира или сливочного масла. Постоянное включение борща в рацион может негативно повлиять на обмен веществ и вес. У некоторых людей он способен вызвать дискомфорт желудка и изжогу.