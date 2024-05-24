Врач Ковалева рассказала, что в пакетиках чая содержится большое количество микропластика

Микропластик, содержащийся в одноразовой посуде, пластиковых стаканчиках и даже пакетиках чая, способен разрушить барьерную функцию кишечника и кожи. Об этом изданию argumenti.ru рассказала врач-дерматолог Светлана Ковалева.

Как написало СМИ, опасные частицы могут попасть в организм и из консервных банок, внутренняя стенка которых покрывается слоем пластика.

Ковалева призвала россиян наливать воду в многоразовые бутылки или создавать ее в ионизаторах. Кофе и чай, по ее словам, лучше пить из специальных термосов.