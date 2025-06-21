Врач Котянков предупредил о фотостарении кожи из-за солнца

Дерматовенеролог Аркадий Котянков предупредил любителей активного загара о вероятности преждевременного старения. Об этом сообщила RostovGazeta.ru.
По словам врача, продолжительное воздействие ультрафиолета вызывает фотостарение кожи, появление пигментных пятен и новообразований, включая доброкачественные и злокачественные опухоли.
Как пояснила дерматолог и косметолог Елена Хитарьян, одним из наиболее опасных последствий воздействия солнечных лучей является риск трансформации родинок в злокачественные образования, включая меланому. Кроме того, она напомнила об опасности контактного солнечного дерматита — ожога, который в тяжелых случаях может сопровождаться повышенной температурой тела и образованием пузырей.
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