Врач Котельникова посоветовала носить солнцезащитные очки с маркировкой UV400

Офтальмолог и кандидат медицинских наук Анастасия Котельникова в интервью Здоровью Mail.ru рассказала, как защитить глаза от солнца весной.

По словам врача, с приходом тепла необходимо носить солнцезащитные очки с надежной УФ-защитой. Главное — чтобы прибор не просто затемнял свет, а блокировал ультрафиолетовые лучи. Лучше всего выбирать модели с маркировкой UV400, которые задерживают до 99% вредного излучения.

Кроме того, специалист предупредила, что даже короткий взгляд на яркое весеннее солнце может привести к повреждению сетчатки. Интенсивное излучение способно вызвать ожог светочувствительных клеток, отвечающих за центральное зрение.