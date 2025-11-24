Врач Кострицкая призвала не укутывать ребенка при высокой температуре

Подъем температуры тела у ребенка нередко становится поводом для беспокойства родителей, стремящихся немедленно ее снизить всеми возможными средствами. Однако ряд привычных домашних методов может оказаться опасным, предупредила педиатр Виктория Кострицкая в беседе с « Газетой.ru ».

По мнению специалиста, применение жаропонижающих препаратов при температуре 38–38,5 градуса неоправданно. Этот показатель свидетельствует о естественной реакции иммунитета на инфекцию, и вмешательство способно негативно повлиять на защитные силы организма.

Кроме того, опасны способы быстрого охлаждения ребенка посредством обтираний холодными жидкостями, льда или купания в прохладной воде. Врач также призвала отказаться от использования растворов алкоголя или уксуса для обтирания.

Еще одно ошибочное действие взрослых — сильное закутывание ребенка с целью спровоцировать потоотделение. Подобная практика увеличивает риск перегрева и мешает нормальному процессу терморегуляции.