Врач Костиков: одышка может быть признаком сердечных и легочных заболеваний

Терапевт Медицинского центра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о причинах одышки и ситуациях, когда необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Одышка может быть признаком сердечных, легочных или нервных заболеваний. Если она появляется неожиданно и сопровождается лихорадкой или болями в грудной клетке, рекомендуется незамедлительно вызывать скорую помощь.

Костиков уточнил, что одышка характеризуется затрудненным дыханием и чувством нехватки воздуха. Немедленный вызов скорой помощи необходим, если приступ возник внезапно, особенно если он сопровождается кашлем с кровью или пенящейся мокротой, высокой температурой, болью в груди, ощущением сдавливания, спутанностью сознания, головокружением, потерей сознания, отеками гортани или языка, затруднениями при глотании, синюшностью губ или кончиков пальцев, а также если одышка появилась после укуса насекомого, приема медикаментов или контакта с аллергеном.