Врач Костенко рассказала, что ежедневное мытье головы нарушает кожный барьер

Мытье волос — процедура, которая кажется простой и привычной, но имеет свои тонкости. Врач-трихолог и косметолог Анастасия Костенко поделилась с «Газетрой.ru» рекомендациями по правильному уходу за волосами.

По словам специалиста, частота мытья головы и выбор средств для очищения зависят от множества факторов: состояния кожи головы, типа волос, использования средств для укладки и образа жизни.

«Мыть голову следует по мере загрязнения, ориентируясь на свои ощущения», — говорит врач.

Однако ежедневное мытье может навредить, нарушив кожный барьер и вызвав пересушивание кожи головы и волос.

Анастасия Костенко подчеркнула, что при нарушении кожного барьера сальные железы начинают работать активнее, выделяя больше кожного сала. Это создает замкнутый круг: чем чаще моете голову, тем быстрее она жирнится.

Трихолог рекомендовала подобрать шампунь, который будет эффективно очищать кожу головы, не пересушивая ее. Для жирной кожи оптимальная частота мытья — раз в два дня, для сухой и чувствительной — два-три раза в неделю.

При выборе средств для мытья головы Костенко советует учитывать тип кожи головы, состояние стержней волос и возможность обратиться к врачу-трихологу для подбора подходящих средств.