Врач Косова предупредила о риске проблем с почками из-за травяного чая

Аллерголог Людмила Косова в беседе с aif.ru предупредила о возможных рисках употребления травяных чаев.

По ее словам, такие напитки могут стать причиной аллергической реакции или проблем с почками. Так, чай со зверобоем и иван-чай при превышении дозы становятся гепатотоксичными.

«После чистки печени травами нередки случаи острой печеночной недостаточности», — отметила медик.

Даже ромашковый чай, который считается универсальным общеукрепляющим, может быть опасен для людей со склонностью к тромбообразованию, добавил сайт KP.RU.