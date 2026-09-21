Врач-косметолог Миронова рассказала об опасности обычных мочалок

Врач-косметолог Василина Миронова сообщила «Абзацу» , что мочалка для душа может быть опасна для здоровья. По ее словам, это идеальная среда для размножения бактерий, грибков и плесени.

Миронова объяснила, что развитию микроорганизмов на банных принадлежностях способствуют три основных фактора. Теплая влажная среда, остающаяся после мытья, создает идеальные условия для их жизни. Дополнительной питательной базой становятся омертвевшие частички кожи и остатки средств для душа. Ситуацию усугубляет то, что мочалки часто плохо просушиваются изнутри.

Использование зараженной губки может привести к серьезным проблемам с кожей. По словам специалиста, бактерии закупоривают поры и провоцируют акне, а также вызывают воспаления, покраснение, зуд, раздражение и грибковые инфекции.

Чтобы избежать этого, изделие необходимо тщательно ополаскивать и давать ему полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте, избегая закрытых пространств без циркуляции воздуха. Срок службы зависит от материала: синтетические мочалки рекомендуется менять каждые один-два месяца, натуральные — раз в три-четыре недели, тогда как силиконовые изделия могут служить до года.