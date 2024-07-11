Врач Косицина: во время заболеваний ЖКТ организм нуждается в повышенной дозе витаминов

Во время заболеваний желудочно-кишечного тракта, плохого питания и сильных физических нагрузок организм человека нуждается в повышенном потреблении витаминов. Об этом рассказала врач-терапевт Екатерина Косицина, передала «Вечерняя Москва».

Как написал телеканал «Санкт-Петербург», к другим состояниям, когда организму требуется больше витаминов, относятся период беременности и лактации. Также в большей дозировке витаминов нуждается человек, злоупотрбеляющий алкоголем.

Косицина уточнила, что большая часть витаминов к нам поступает во время приема пищи, однако некоторые производятся в самом организме, например витамины D, K и В12.