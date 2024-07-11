Врач Косицина назвала разнообразное питание главным источником витаминов

Многие люди пытаются восполнить недостаток некоторых микроэлементов в организме с помощью приема комплексов поливитаминов. Однако главным источником полезных веществ считается именно разнообразное питание, рассказала врач Екатерина Косицина, передала « Вечерняя Мосвка».

По словам специалиста, продукты содержат дополнительные вещества, в том числе пищевые волокна, которые улучшают всасывание витаминов. По этой причине различные БАДы никогда не станут полноценной альтернативой сбалансированному питанию.

При этом потребность в дополнительном приеме витаминов может быть повышена в период беременности, после операции на желудке, при заболеваниях ЖКТ, отметила Косицина.