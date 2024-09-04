Врач Кошелев: использование наушников-вкладышей не может привести к потере слуха

Использование наушников-вкладышей не может привести к развитию инфекционных заболеваний. То же самое касается и потери слуха. Об этом заявил отоларинголог Алексей Кошелев в беседе с ИА НСН .

При этом врач посоветовал соблюдать простые правила гигиены. Они помогут избежать других негативных последствий применения устройства.

«Вопрос гигиены касается наушников, полотенец, зубных щеток и всего, что с вами соприкасается», — отметил медик.

Специалист напомнил, что вкладыши в ухо препятствуют выходу серы. Раньше с данной проблемой сталкивались только пациенты со слуховыми аппаратами.