Врач Косенко рекомендовала самомассаж и контрастный душ для борьбы с целлюлитом

Целлюлит — проблема, которая волнует многих женщин. Избавиться от «апельсиновой корки» непросто, но можно сделать ее менее заметной. Подробнее рассказала врач превентивной медицины Елена Косенко в беседе с KP.RU .

Специалист посоветовала сосредоточиться на улучшении тонуса, увлажненности и микроциркуляции кожи. Так, контрастный душ улучшает кровообращение, самомассаж стимулирует лимфоток, а увлажняющие кремы и масла поддерживают упругость кожи.

Косенко напомнила о важности соблюдения базовых правил: пить достаточно воды и вести активный образ жизни. Упражнения для бедер и ягодиц укрепляют мышцы и визуально выравнивают кожу.