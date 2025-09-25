Врач Косенко рекомендовала подросткам начинать использовать кремы при появлении жирного блеска

Дерматолог-косметолог Елена Косенко рассказала сайту KP.RU , в каком возрасте подросткам целесообразно начинать применять кремы для ухода за кожей лица.

Среди особенностей подростковой кожи специалист выделила повышенную активность сальных желез, незрелость защитного барьера, а также чувствительность к гормональным колебаниям.

Эксперт рекомендовала ориентироваться не только на возраст, но и на текущее состояние кожи. Появление признаков повышенной жирности кожи, таких как блеск и черные точки, обычно наблюдаемое в возрасте 12–13 лет, сигнализирует о необходимости введения легких увлажняющих или очищающих средств.

Если же кожа сухая или подвержена раздражениям, лучше начинать использование специального гипоаллергенного увлажняющего геля раньше, ориентировочно в 10–11 лет.