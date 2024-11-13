Врач Корсева посоветовала осенью добавлять в рацион жирную рыбу и супы-пюре

В холодное время года, особенно осенью и зимой, нужно планировать рацион таких образом, чтобы в них было больше продуктов с высокой энергоемкостью. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Корсева.

Она отметила, что в холодное время стоит делать выбор в пользу блюд, которые помогут согреться. В частности, в этом помогут сливки или молоко.

Кроме того, врач рекомендовала готовить густые супы-пюре, которые помогут согреться и надолго сохранить энергию. В них также можно добавить растительные жиры или немного жирных сливом.

Наконец, хорошим добавлением к меню станет жирная рыба. На гарнир можно добавить гречку, и блюдо поможет надолго сохранить тепло в организме.