Врач Корольков: сидячая работа и стресс повышают риск развития варикоза

Варикозное расширение вен — распространенная проблема, возникающая под влиянием различных факторов. Врач-флеболог Андрей Корольков объяснил « Известиям », каким образом повседневная жизнь влияет на состояние вен.

По его словам, малоподвижный образ жизни, например сидячая работа, а также лишний вес негативно сказываются на кровообращении. Как результат — стенки вен становятся менее эластичными и прочными, повышается риск развития варикоза.

Специалист подчеркнул, что стрессовые ситуации и эмоциональные нагрузки тоже способны оказывать воздействие на сосуды, вызывая их спазмы и ухудшение кровообращения. Немаловажную роль в данном вопросе играет и питание, добавил сайт «Аргументы и факты».