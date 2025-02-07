Врач Корольков: сидячая работа и стресс повышают риск развития варикоза

Варикозное расширение вен — распространенная проблема, возникающая под влиянием различных факторов. Врач-флеболог Андрей Корольков объяснил «Известиям», каким образом повседневная жизнь влияет на состояние вен.
По его словам, малоподвижный образ жизни, например сидячая работа, а также лишний вес негативно сказываются на кровообращении. Как результат — стенки вен становятся менее эластичными и прочными, повышается риск развития варикоза.
Специалист подчеркнул, что стрессовые ситуации и эмоциональные нагрузки тоже способны оказывать воздействие на сосуды, вызывая их спазмы и ухудшение кровообращения. Немаловажную роль в данном вопросе играет и питание, добавил сайт «Аргументы и факты».
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