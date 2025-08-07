Врач Королева предупредила, что диеты из социальных сетей могут быть опасны для здоровья

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась опасениями относительно популярных диет, которые распространяются в социальных сетях.

Специалист рекомендовала не рисковать и питаться разнообразно, а также обращаться за помощью к профессионалам для подбора индивидуальной программы питания, отметил RT.

«Соцсетям же доверять не стоит. Сейчас появилось огромное количество нутрициологов, которые выдают себя за докторов — надевают эндоскопы, белые халаты, отменяют назначения врачей», — предостерегла Королева.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко отметила, что употребление мороженого должно быть умеренным, с учетом суточного калоража.