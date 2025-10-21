Врач Королева определила возраст для первого чая у детей

Кандидат медицинских наук и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в интервью радиостанции «Радио 1» рассказала о правилах употребления чая детьми. Она подчеркнула, что детям младше определенного возраста не стоит давать чай, поскольку организм ребенка еще не готов к воздействию содержащихся в напитке веществ.

Королева указала, что родители должны учитывать концентрацию чая, индивидуальные особенности организма ребенка и происхождение продукта. Она обратила внимание на важность происхождения чайного листа, условий его выращивания и обработки, а также на отсутствие в чае посторонних примесей и консервантов, написали «Известия».

По мнению специалиста, употребление чая допустимо, но должно соответствовать возрасту ребенка и особенностям его организма. Родителям необходимо внимательно подходить к выбору чая и проконсультироваться с педиатром, прежде чем вводить напиток в рацион ребенка.