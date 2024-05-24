Врач Коробкова: в 17-20 лет можно столкнуться с первыми признаками старения кожи

Появление морщин и пигментных пятен обычно связывают с началом старения кожи. Однако данный процесс может начаться гораздо раньше. Об этом рассказала косметолог и дерматолог Инна Коробкова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, с первыми признаками порой сталкиваются уже в 17-20 лет. Кожа может начать тускнеть и выглядеть уставшей, на это влияет стресс от экзаменов и поступления в вуз, пояснила врач.
Она посоветовала использовать антиоксидантные средства и расслабляющие сыворотки при наличии соответствующих проблем, добавил сайт kp.ru.
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