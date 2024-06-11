Врач Коробкова: процесс деформации овала лица начинается к 50 годам

Процесс деформации овала лица запускается ближе к 50 годам под влиянием гормональной перестройки организма. Об этом рассказала дерматолог, косметолог клиники лазерной косметологии Delete Инна Коробкова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, с возрастом снижается плотность кожи, возникают птозы, наиболее заметные в области назолабиальных складок, шеи и век. Эпидермис становится более сухим, теряет способность удерживать влагу.

После 50 лет в уход за кожей должны входить пептиды, антиоксиданты, энергостимуляторы, регидратанты и масла, отметила Коробкова.