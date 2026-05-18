Врач Корнилова напомнила о важности правила «20–20–20» при работе за компьютером

Длительная работа за компьютером и сухой воздух в офисе могут привести к зрительному переутомлению и дискомфорту. Как избежать подобных проблем, рассказала офтальмолог Елена Корнилова в беседе с Life.ru .

Она посоветовала офисным сотрудникам, пользующимся контактными линзами, выбирать экраны с фильтром синего света. Это может снизить зрительное напряжение.

По словам врача, монитор лучше размещать на расстоянии 40–70 сантиметров от глаз, а яркость и контрастность регулировать в соответствии с освещением в помещении. Ключевую роль играет цифровая гигиена. Правило «20–20–20» помогает снизить усталость: каждые 20 минут стоит на 20 секунд переводить взгляд на объект на расстоянии не менее шести метров.