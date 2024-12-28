Врач Корнилина сообщила, что полоскание раствором с солью облегчит зубную боль

Врач Ирина Корнилина в беседе с РИАМО дала рекомендации по снятию зубной боли в домашних условиях, если нет возможности попасть к врачу во время праздников.

Она предложила приготовить соляной раствор для полоскания ротовой полости, чтобы снять воспаление и облегчить боль. Раствор готовится путем добавления половины чайной ложки соли в стакан теплой воды. Полоскание таким раствором поможет уменьшить отек и временно снизить болевые ощущения. Процедуру можно повторять каждые три-четыре часа для облегчения состояния, написали «Известия».

Корнилина также упомянула, что при появлении отека можно прикладывать холодный компресс к щеке, но не к самому зубу или десне. Еще один метод — применение гвоздичного масла в качестве антисептика и анальгетика.