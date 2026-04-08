Врач Корнева призвала ограничить употребление бананов при сахарном диабете

Бананы — это популярные и полезные фрукты, которые содержат множество важных веществ. Подробнее рассказала гастроэнтеролог Эльвира Корнева в интервью «КомсаNews» .

По словам врача, бананы содержат много калия, который укрепляет сердечную мышцу и нормализует артериальное давление. Кроме того, в них есть витамины группы B и магний, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы и помогающие организму вырабатывать энергию.

Однако гастроэнтеролог подчеркнула, что даже такой полезный фрукт следует употреблять умеренно. Для здорового человека достаточно одного банана в день, так как избыток может вызвать дискомфорт и нагрузку на пищеварительную систему.

Особое внимание врач уделила людям с сахарным диабетом. Бананы содержат натуральные сахара, поэтому диабетикам стоит ограничивать их употребление и при возможности заменять на яблоки или грейпфруты.