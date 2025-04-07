Врач Корхова: хронический недосып делает организм более подверженным болезням

Сон играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, а также влияет на когнитивные функции человека. Врач-терапевт Ольга Корхова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что хроническое недосыпание способно существенно снизить защитные механизмы организма, делая его более уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.

Корхова отметила, что результаты научных исследований свидетельствуют о том, что люди, чей сон составляет менее семи часов в сутки, страдают от простудных заболеваний почти в три раза чаще, чем те, кто придерживается рекомендованных восьми часов сна, написали «Известия».

Эксперт объяснила, что в процессе сна организм активно синтезирует цитокины — белковые молекулы, играющие важную роль в иммунной защите. Недостаточный сон ведет к снижению уровня этих белков, что делает организм более подверженным болезням.