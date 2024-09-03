Врач Кораблева назвала микозы самыми заразными кожными заболеваниями

Врач-дерматовенеролог Виктория Кораблева в беседе с изданием Pravda-nn.ru дала советы россиянам, как избежать заражения кожными заболеваниями.

По словам медика, самыми заразными кожными заболеваниям — микозами, человек может заразиться где угодно: от детских площадок до бассейнов и бань. Чтобы их избежать, важно использовать специальные увлажняющие аптечные средства, которые восполняют защитную пленку кожи. Также важно иметь свое полотенце и мыльные принадлежности.

«Заниматься самолечением нельзя! Схожие симптомы могут быть и при других заболевания, например, аллергические дерматиты, вирусные и другие инфекционные дерматозы», — добавила Кораблева.

Микозом ногтей, как отметила врач, обычно страдают пожилые люди. Меры предосторожности выглядят следующим образом: важно не ходить дома босиком, носить свои тапочки, а также обрабатывать дезинфицирующими средствами ванную комнату.