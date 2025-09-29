Врач Копцева предупредила, что без лечения грыжа межпозвоночного диска может привести к недержанию мочи

Она подчеркнула, что своевременное начало лечения позволяет избежать операции.

Копцева отметила, что без внимания болезнь может прогрессировать, вызывая хроническую боль и нарушения работы тазовых органов, включая недержание мочи и кала. Она также добавила, что только около 5–10% пациентов с грыжей диска нуждаются в операции, а в большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения.