Врач Копцева: астения возникает из-за переменчивой погоды и нехватки витамина D

Переменчивая весенняя погода и нехватка витамина D могут вызвать у детей апатию и вялость. О причинах такого состояния NEWS.ru рассказала невролог Анна Копцева. Она пояснила, что астения — это истощение нервной системы.
По словам специалиста, к этому состоянию приводит сочетание нескольких факторов: нехватка солнечного света и витаминов, сезонные гормональные колебания, особенно у подростков, скачки атмосферного давления и переменчивость погоды. Эти факторы могут быть неприятными для детей с вегетативной дисфункцией и нервной лабильностью, написал сайт sibdepo.ru.
Кроме того, переутомление к концу учебного года тоже сказывается на самочувствии ребенка, поскольку организм уже исчерпал свои ресурсы, а впереди экзамены и контрольные работы.
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